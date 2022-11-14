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IT-специалиста из Ждановичей приговорили к «домашней химии» за участие в акции протеста

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  • 14.11.2022, 11:40
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IT-специалиста из Ждановичей приговорили к «домашней химии» за участие в акции протеста
Анастасия Гунько

Дело рассматривала судья Юлия Шут.

Суд Ленинского района Минска 26 октября вынес приговор 32-летней сотруднице IT-компании Анастасии Гунько. Ее обвинили «в организации либо подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), сообщает ПЦ «Вясна».

Дело рассматривала судья Юлия Шут.

О задержании жительницы Ждановичей Анастасии Гунько стало известно 12 августа. Тогда об этом сообщили провластные Telegram-каналы. По их информации, в 2020 году девушка принимала участие в акциях протеста и перекрывала движение транспорта. На «покаянном видео» Анастасию вынудили даже назвать свою зарплату.

По материалам обвинения, в августе 2020 года Гунько, «действуя совместно и согласованно группой лиц с другими лицами, приняла активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти — сотрудников ОВД [...] Она использовала в качестве протестной символики холст бело-красно-белого цвета, двигалась по проезжей части дороги по проспекту Независимости в Минске, блокировала и преграждала путь транспортным средствам, что повлекло нарушение работы общественного транспорта».

На суде Анастасия свою вину признала и сообщила, что лозунгов не выкрикивала, а во время участия в «несанкционированном массовом мероприятии» при себе имела холст бел-красно-белого цвета, по которому ее и опознали впоследствии на фотографии.

Суд назначил Анастасии Гунько наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок два года и освободил ее из-под стражи в зале суда.

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