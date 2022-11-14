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Путин готовит Шойгу на роль «овцы на заклание»

  • Александр Коваленко
  • 14.11.2022, 12:01
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Путин готовит Шойгу на роль «овцы на заклание»
Фото: Getty Images

Минобороны РФ ждет масштабная чистка.

Между тем, как над Херсоном снова развиваются флаги Украины, военный преступник Путин готовит фундамент для масштабной чистки в МО РФ в 2023 году. Причем чистка генералов, имевшая место в 2022 году покажется разминкой. И апогеем этой чистки станет не просто смещение Сергея Шойгу, а обвинение его в провале вторжения в Украину и судебный процесс.

Признаком этой подготовки стало приостановление госпрограммы производства оружия, на которую в течение 10 лет было выделено 20 триллионов российских рублей. Результатом же этой масштабной программы стало полнейшее фиаско российской армии в Украине.

Забавно, но согласно этой программе к 2020 году в российских войсках доля современного вооружения должна была вырасти до 70%. И Сергей Шойгу 20 января 2022 года в своем докладе сообщал, что доля современного оружия в российских войсках составляет 71,2%!

Тем не менее, вторжение в Украину российская армия осуществляла на старой технике, с бумажными картами, а уже к концу весны стала пересаживаться на танки Т-62, не выпускаемые с 1975 года. В настоящее время россияне уже перешли на вооружения эпохи Второй мировой войны, в частности, гаубицы Д-1.

Нынешняя приостановка госпрограммы это лишь один из этапов не просто копания под Шойгу, но и в целом под весь генералитет, кормившийся с распилов на этой программе. И хотя Путин с этих распилов имел долю и не малую, но «царя» никто винить не будет. А вот овцой на заклание будет именно Шойгу. Если, конечно, не опередит своих «обвинителей».

Александр Коваленко, Telegram

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