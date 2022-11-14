Почему Кочанова заговорила о саботаже на «Мотовелозаводе» 14.11.2022, 12:11

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Подстилает соломку?

С августа чиновники лихорадочно думают, как быстро наладить локализацию производства на «Мотовелозаводе», чтобы угодить Александр Лукашенко. Ответственной за процесс, вероятно, является Кочанова, пишет udf.

Для начала напомним краткое содержание предыдущих серий

2005 год: рабочие «Мотовело» перекрыли Партизанский проспект, возмутившись не выплатой зарплаты.

2006 год: «Мотовело» забрали в собственность государства.

2007 год: «Мотовело» продали австрийской компании ATEC Holding, подконтрольной братьям Муравьевым и их российским партнерам. Инвесторы пообещали вложить в предприятие миллионы долларов.

2013 год: Лукашенко возмутился, что бизнес-план не выполнен.

2015 год: владельца «Мотовело» Владимира Муравьева задержал КГБ.

2017 год: Муравьева приговорили к 11 годам, «Мотовело» запланировали обанкротить, вместо него производством стало заниматься ООО «Мотовелозавод» под руководством Николая Ладутько.

2021 год: Лукашенко вновь посещает предприятие и требует увеличения локализации и создания собственного производства деталей и комплектующих.

А теперь о том, что произошло в последние месяцы.

Лукашенко вновь негодует, увольняет Ладутько и критикует Кочанову

15 августа диктатор снова посетил «Мотовелозавод», где констатировал, что за год никаких существенных изменений в плане импортозамещения не произошло. Запомнился визит прежде всего «допросом» Ладутько у мотоцикла M1NSK, который оказался репликой китайского Mash X-Ride 650.

— Что тут своего?

— Дизайн, сборка.

— Фара чья?

— Китайская.

— Двигатель?

— Китайский.

— Щитки?

— Тоже.

В результате Александр Лукашенко распорядился заменить Ладутько на должности директора на нового человека. Тот, видимо, был рад, что все закончилось для него всего лишь увольнением и заявил журналистам:

«Критика главы государства – это не критика, это отеческое слово, а отца надо слушать».

Кстати, досталось в тот день и Кочановой – правда, по другому поводу. Лукашенко заявил, что в столице «бардак» с долгостроями, и отвечает за него не только председатель горисполкома, но и уполномоченная по Минску.

Из дальнейших событий можно сделать вывод, что именно Наталье Кочановой Лукашенко поручил срочную локализацию на «Мотовелозаводе».

Кочанова собирает совещание, на котором требует удивить Лукашенко уже к 1 января

31 августа Кочанова и уполномоченная Лукашенко по Минску провела совещание по вопросам функционирования предприятия.

Она рассказала, что готовится соответствующий протокол поручений, однако уже сейчас необходимо принимать конкретные меры. По словам Кочановой, Лукашенко четко обозначил сроки: до 1 января 2023 года нужно продемонстрировать, какая продукция будет выпускаться, каков будет уровень локализации.

Интересно, что двумя неделями ранее заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич говорила несколько иное: часть оборудования под производство отечественных велосипедов, мопедов и мотоциклов будет поставлено до конца года, а часть придет в первом квартале 2023 года.

Кочанова после общения с Лукашенко рассказывает о фантастических планах

8 сентября уполномоченная по Минску пришла на встречу с диктатором, а после выхода из его кабинета рассказала:

«Если все сложится успешно, то 18 предприятий будут выпускать комплектующие для сборки мотоциклов. По велосипедам – 12 предприятий. С ними состоялась встреча, все взяли в разработку и сегодня активно занимаются этими вопросами. Если все сложится удачно и наши предприятия начнут выпускать эти комплектующие (а это будет именно так, потому что они дали свое подтверждение), это будет около 80–90% локализации выпуска этой продукции».

С учетом того, что за 15 лет подобных задач не смогли добиться ни бизнесмен Муравьев, ни бывший председатель Мингорисполкома Ладутько, озвученные планы выглядят фантастическими.

Кочанова посещает «Мотовелозавод» и подстилает соломку

Но, по всей видимости, и сама уполномоченная по Минску не верит в выполнимость этих планов. Потому как при посещении предприятия 9 ноября озвучила критику в связи с «неудовлетворительныими темпами».

«У предприятия новый руководитель. Это было предложение главы государства. До конца года осталось менее двух месяцев, поэтому времени на раскачку нет. Весь запланированный объём строительно-монтажных работ на площадке должен быть выполнен, средства инновационного фонда Минска — полностью освоены. Неосвоение ресурсов будет трактовано как саботаж и неэффективная работа прежде всего властей города, менеджмента предприятия», — пригрозила Кочанова.

Со стороны это выглядит как попытка подослать соломку и свалить вероятный провал на других.

Загадка с новым директором «Мотовелозавода»

В связи с последним заявлением Кочановой возникает как минимум два вопроса, связанных с руководством предприятия.

Во-первых, чиновница заявила о «новом руководителе», но в открытых источниках нет не то что новостей о его назначении, а вообще информации об имени и фамилии этого человека.

Во-вторых, в связи с подозрением в «саботаже» возникают параллели с бывшим гендиректором «Борисовдрева» Владимиром Мальцевым. Лукашенко лично назначил молодого руководителя на ответственный пост осенью 2012 года. А уже через полтора года Лукашенко во время одного из самых известных его «разносов» поручил Мальцева посадить, обвинив его в плохой работе по модернизации предприятия. Что и было исполнено: молодому директору, рискнувшего согласиться от ответственную должность, присудили три года.

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