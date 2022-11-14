В Нидерландах нашли новую картину Рембрандта 14.11.2022, 12:13

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Рембрандт

Она датируется 1640-ым годом.

Искусствоведы в Нидерландах благодаря новым научным методам обнаружили подлинную картину Рембрандта, которую ранее считали подделкой, пишет «Евро пульс».

Набросок «Воздвижение креста» датируется 1640 годом, но на протяжении веков его рассматривали как работу одного из последователей художника. Считалось, что грубые мазки не могли принадлежать кисти великого художника.

Внимание на работу обратили около года назад, когда специалисты готовили книгу о Рембрандте. Картину отсканировали инфракрасным светом и провели через рентгеновский луч. Оказалось, что движение кисти художника соответствует стилю Рембрандта.

Картина хранится в музее Бредиуса в Гааге, который купил ее в 1921 году.

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