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В каких городах Беларуси мужчин больше, чем женщин?

  • 14.11.2022, 12:28
В каких городах Беларуси мужчин больше, чем женщин?

Средний возраст белорусского мужчины – 38,2 года.

«Сколько себя помню, женщин в Беларуси всегда было больше, чем мужчин. Изменилась ли тенденция в последние годы?», - спросила у aif.by минчанин.

Тенденция сохранилась. По состоянию на 1 января 2022 года в Беларуси на 1 тыс. женщин приходилось примерно 860 мужчин, приводит данные Белстат. При этом в стране есть четыре города, в которых, вопреки статистике, мужчин живет больше, чем женщин, – это Видзы, Островец, Ивацевичи и Шклов.

В целом в стране на начало года проживали порядка 4,28 млн мужчин, или 46,2% общей численности населения страны. Средний возраст белорусского мужчины – 38,2 года. Сферы деятельности с наибольшей долей занятых мужчин - строительство (86,8%), транспортная деятельность, складирование, почтовая и курьерская деятельность (76,4%), сельское, лесное и рыбное хозяйство (63,7%). Около 35,4% наших мужчин имеют профессионально-техническое образование, 28,5% – высшее, 18,7% – среднее специальное.

Кстати, 59,6 тыс. белорусских мужчин вступили в брак в 2021 году.

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