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В Гродно 20-летнего политзаключенного осудили на 6,5 лет колонии

  • 14.11.2022, 12:57
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В Гродно 20-летнего политзаключенного осудили на 6,5 лет колонии

Сергея Рябцева судили по «делу Зельцера».

Двадцатилетнего жителя Гродно Сергея Рябцева осудили на шесть с половиной лет лишения свободы за комментарии в интернете в связи с «делом Зельцера». Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Сергей Рябцев был задержан 30 сентября 2021 года вместе с сотнями других белорусов за комментарии по поводу гибели в перестрелке в Минске IT-специалиста Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Федосюка. Парню тогда только недавно исполнилось 19 лет.

Молодому человеку за его высказывания предъявили обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 368 («оскорбление Лукашенко»), ч. 1 ст. 367 («клевета на Лукашенко»), ч. 1 ст. 130 («разжигание вражды»), ст. 369 («оскорбление силовиков»). Кроме того, Сергея обвинили в участии «в массовых беспорядках» (ч. 1 ст. 293).

Какие конкретно действия были поставлены в вину юноше, неизвестно. Процесс над ним проходил с 24 октября в Гомельском областном суде, информации о нем практически нет. Приговор был вынесен 4 ноября. Судья Николай Рачинский признал Сергея Рябцева виновным и по совокупности статей назначил ему шесть с половиной лет колонии.

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