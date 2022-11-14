«На выходных не было ни одной единицы молока, кефира и сметаны» 5 14.11.2022, 13:11

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Белорусы все чаще сталкиваются с перебоями в торговле по отдельным товарам.

Периодически читатели рассказывают zerkalo.io, что с трудом находят (или не находят вообще) привычные для них продукты.

В одном из столичных супермаркетов большие холодильники, где раньше стояло молоко и кефир, теперь заняты несколькими видами воды. «Рядом лежит творог (без выбора) жирный. Конечно, может быть это из-за воскресенья… Хотя раньше даже по выходным молоко было», — поделился с нами Илья (все имена в материале изменены).

«Эпопея со сливками продолжается. «Минской марки» или «Гостинца» 10% нет ни в «Евроопте», ни «Соседях», ни «Виталюре», ни ГИППО. Минск, Юго-Запад. Изредка встречаю «Простоквашино». В «Евроопте» несколько дней нет яиц, только перепелиные», — написала Валентина.

Вот что рассказывает минчанка про ситуацию в магазине у дома: «В молочном отделе йогурты стоят в один ряд, ассортимент очень ограничен (2−3 вида), молоко в основном в маленьких пачках по 250 мл, а больших бутылок было не более 10 штук одного вида. Сметана только поставская по 14% и 18%. Яйца только С-2 (2 вида). Оливковое масло — остатки. Шоколада и чая — тоже. Чипсы только три вкуса какой-то неизвестной марки (никаких Lays нет). Стендов с акционными товарами вместо девяти осталось четыре».

«На выходных не было ни одной единицы ни молока, ни кефира, ни сметаны. Ни коробки, ни пакетика — ничего. Холодильники заставлены минералкой, витрины — горчицей и майонезом. Несколько йогуртов было в наличии, пара пачек творога одного вида. Работники сказали, что два дня ничего не завозили», — рассказала Светлана про магазин крупной торговой сети в Минске.

В одной крупной торговой сети в Гродно урезали ассортимент пшеничного хлеба «до минимума», пишет Мария, в другой его выбор чуть побольше. А в магазины поменьше батоны поступают после обеда и небольшими партиями. «Как бы успеть купить», — пишет она. «Купить можно либо черный хлеб, либо серый. По остальному острого дефицита я не вижу, потому что покупаю простые товары — хлеб, мясо, курицу, овощи», — рассказывает Мария.

Степан из Бреста рассказал, что не может найти индейку — ни филе, ни бедра, ни охлажденную, ни замороженную.

«Где-то месяц не могу найти сыр с плесенью «President» Camembert», — пишет Людмила. Журналисты проверили в крупных сервисах доставки. Действительно, продукта нет в наличии. В целом же сыр с плесенью или твердый сыр пармезан в сервисах доставки остался только, белорусский, российский или иранский. Конечно, это не продукт первой необходимости, но, как говорится, и мы живем не с 1990-х.

«Вчера заметила, что с полок полностью пропали чипсы Lays и Estrella. Вместо них весь стеллаж забит белорусскими. Также исчезли батончики «Кит-кат», а «Сникерсов», «Баунти» и «Твикса» осталось буквально по 5−10 штук на некоторых кассах. Я так понимаю, это остатки. Да, это не товары первой необходимости, но очень наглядно», — поделилась Екатерина из Минска. О проблемах с чипсами известных марок сообщили жители разных городов. Журналисты проверили в двух сервисах доставки продуктов: названных чипсов действительно нет в ассортименте, известные шоколадные батончики в одной из доставок есть, а в другой предлагают купить сразу коробку, но с доставкой только 1 января 2023 года.

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