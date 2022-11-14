Время похмелья 2 Димитрий Саввин

14.11.2022, 13:13

3,528

Маховик истории раскручивался долго, но — раскрутился.

Еще в 2014 году я предупреждал всех апологетов советской «весны»: похмелье ваше будет горьким. И что особенно страшно, эту горечь полной мерой хлебнете не только вы, но и десятки миллионов других людей.

Но тогда этой публике казалось, что свершается их наиглавнейшая мечта: что у них все будет, а им за это - не будет ничего.

Маховик истории раскручивался долго. Но - раскрутился. И сейчас, глядя на то, как неосоветская орда отходит из Херсона, когда трупы «частично мобилизованных» - чмобиков, потоком пошли в России, даже самым тугим мозгам становится ясно, что их великая мечта оказалась пшиком.

За глупость и подлость приходится платить.

И плата эта будет очень серьезной. Такой, что запомнится на поколения вперед. Не потому даже, что к РФ есть ненависть (хотя есть и ненависть), а просто потому, что так по методе положено. Просто потому, что такое с рук «за так» спускать нельзя.

Помните, как вы пили за «возвращение Крыма в родную гавань»? Так вот, вы пили за все это. И теперь - время похмелья.

И это время только начинается…

Димитрий Саввин, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».