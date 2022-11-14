Захарова показала видео с главой МИД РФ Лавровым

Захарова показала видео с главой МИД РФ Лавровым5
- 14.11.2022, 13:22
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Представительница российского МИД заявила, что госпитализация ее шефа — фейк.
Associated Press сообщает, что министр иностранных дел России Сергей Лавров госпитализирован после прибытия на саммит G20 на Бали.
В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отрицает госпитализацию Лаврова.
«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», — написала она.