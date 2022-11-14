Очередной проигрыш российской пропаганды 4 Александр Карпюк

14.11.2022, 13:33

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Россия положила несколько десятков тысяч своих граждан в землю, чтобы потом сбежать.

Есть один момент, который можно было увидеть в российском информационном поле. То, как они обсуждали новость о встрече ВСУ херсонцами.

И даже попытки Соловьева как-то это оскорбить – выглядели убого.

Потому что все всем понятно без полутонов. Вот бойцы ВСУ, многие месяцы сражавшиеся за свой город, чтобы освободить его из оккупации. Вот их радость. Откровенная, понятная.

Вот люди, которые в оккупации жили много времени. И они дождались своей армии. Своих защитников.

Все это просто и понятно, естественно и гармонично. Без пропаганды военкоров, без нарисованных чисел референдумов, без заявлений «мы здесь навеки». Просто люди вернулись в свою семью. Радость понятная даже россиянам.

И чтобы этому противостоять Россия положила несколько десятков тысяч своих граждан в землю. Чтобы этого события не произошло.

Нет никакой пропаганды и объяснений, чтобы не понимать, кто в этой ситуации добро, а кто зло. И вчера понимание этого факта можно было наблюдать даже в российских телеграм-каналах.

Александр Карпюк «Фейсбук»

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