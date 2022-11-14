В Штутгарте поставили первые в мире «умные» указатели для туристов 4 14.11.2022, 13:37

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Как они работают?

В Штутгарте (Германия) появилась первая в мире цифровая система пешеходных гидов. Она представляет собой столбы с несколькими интеллектуальными светодиодными стрелками, которые вращаются на 360 градусов и указывают горожанам и гостям города путь до самых актуальных и интересных событий, которые проходят в городе: джазовых концертах, выставках и других культурных мероприятиях, пишет «Европульс».

Кроме того, на указателях есть QR-коды, по которым можно получить дополнительную информацию о событиях и перейти на сайты продажи билетов на мероприятия.

Система также адаптирована для людей с нарушениями зрения. Информация из системы цифрового пешеходного гида интегрирована со специальным городским приложением, которое высылает горожанам с нарушением зрения звуковые уведомления на телефон.

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