закрыть
14 ноября 2022, понедельник, 14:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

У Лукашенко заканчиваются деньги на силовиков

23
  • 14.11.2022, 13:36
  • 9,824
У Лукашенко заканчиваются деньги на силовиков

Дополнительных финансовых вливаний в МВД не будет.

В понедельник Александр Лукашенко вызвал к себе с докладом руководство Министерства внутренних дел. Глава МВД Иван Кубраков и его заместители Николай Карпенков и Дмитрий Корзюк в присутствии главы Совбеза Александра Вольфовича рассказали Лукашенко о «состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел».

Силовики и диктатор говорили о «совершенствовании» МВД. Однако на так называемое совершенствование, как заявил Лукашенко, денег нет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко