У Лукашенко заканчиваются деньги на силовиков

У Лукашенко заканчиваются деньги на силовиков23
- 14.11.2022, 13:36
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Дополнительных финансовых вливаний в МВД не будет.
В понедельник Александр Лукашенко вызвал к себе с докладом руководство Министерства внутренних дел. Глава МВД Иван Кубраков и его заместители Николай Карпенков и Дмитрий Корзюк в присутствии главы Совбеза Александра Вольфовича рассказали Лукашенко о «состоянии оперативной обстановки в стране и развитии системы органов внутренних дел».
Силовики и диктатор говорили о «совершенствовании» МВД. Однако на так называемое совершенствование, как заявил Лукашенко, денег нет.