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«В строительных супермаркетах отсутствуют зарубежные товары»

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  • 14.11.2022, 13:54
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«В строительных супермаркетах отсутствуют зарубежные товары»

Белорусы столкнулись с дефицитом привычных продуктов и товаров.

Периодически читатели рассказывают zerkalo.io, что с трудом находят (или не находят вообще) привычные для них продукты.

Андрей заметил, что выбор в магазинах в целом стал более скудным. «Многие позиции появляются с большими перебоями. Яйца, молочка — вообще в ограниченном ассортименте. Хлеб «Бейкери», который долго хранится, тоже исчез. Может и не связано с ценами, но тем не менее. Я уже не говорю про кости для супового набора, чипсы, снеки, сухие завтраки… Почему надо это все искать, каменный век что ли? — недоумевает он и продолжает. — 21 век. Хотелось бы покупать, то что хочется, а не выбирать из того, что есть».

Есть перебои не только с продуктами, но и с другими товарами, например, косметикой и средствами гигиены. Оксана рассказала, что заметила в магазинах крупных сетей, специализирующихся на таких товарах, дефицит средств женской гигиены. «По полкам «размазан» один и тот же товар, выбора нет от слова совсем. Как заявляют продавцы, товар не поставляется», — написала она.

«Из магазинов пропал лак для волос от «Белита Витекс». Пришлось заказать на Wildberris из России белорусский лак. Крема L’Oréal, декоративная косметика Eveline — можно выбрать что-то из остатков в магазине», — написала Ирина. Журналисты проверили в двух крупных интернет-магазинах, которые специализируются на таких товарах, и на двух площадках с более широким ассортиментом и не нашли лака для волос белорусского производителя. Продукция L’Oréal на этих же площадках есть, но в основном это средства по уходу за волосами, маски и косметика по уходу для лица. Выбор продукции марки Eveline чуть пошире, хотя, очевидно, более скудный, чем в начале года.

Стало труднее найти твердые дезодоранты. «В Минске в своем районе везде смотрел — нигде не было. Еще был в Бобруйске, там в пяти магазинах был. Продавцы только руками разводят — не знают, когда появится даже примерно», — пишет Глеб. Анна рассказала о скудном выборе красок для волос.

Сталкиваются белорусы и с перебоями товаров, необходимых для работы или ремонта. Например, Олег не может найти в столице нужную ему мебельную фурнитуру в специализированных магазинах, чтобы это был «не ширпотреб китайский». «В строительных супермаркетах отсутствуют зарубежные товары», — рассказывает о похожей проблеме Анатолий.

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