Российский оккупант требовал у украинки код от мультиварки 8 14.11.2022, 14:14

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Мародер из РФ думал, что это сейф.

Российский оккупант требовал у женщины на юге Украины код от мультиварки, думая, что это сейф. При этом захватчик угрожал украинке автоматом, пишет unian.net.

Жительница юга Украины рассказала, что оккупант ворвался в ее дом и сразу же удивился увиденному шкафу-купе: «Заходит в комнату, а там шкаф-купе: открывает автоматом, другая дверца – раз, и закрылась. Он такой: «Ух, ты!».

Затем российский захватчик зашел на кухню и увидел мультиварку. Он подумал, что это - сейф, поэтому потребовал код:

«Код скажи! Скажи код сейфа!» А я не понимаю, что он хочет… Аа, поняла, говорю: «Это называется «мультиварка», понимаешь».

Украинка говорит, что по таким историям уже можно сочинять анекдоты о российских захватчиках.

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