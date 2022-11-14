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«На всю Беларусь остался один флакон лекарства»

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  • 14.11.2022, 14:15
  • 2,828
«На всю Беларусь остался один флакон лекарства»

В стране перебои с медпрепаратами.

Периодически читатели рассказывают zerkalo.io, что с трудом находят (или не находят вообще) привычные для них продукты и товары.

Сообщается и про перебои и с медпрепаратами. «Проверенное средство от колик в животе «Карминативум бебинос» раньше без проблем покупали в аптеках, а сейчас проблема — поставок нет. Мне пришлось ехать в другой регион Беларуси, чтобы купить его. Судя по информации на специальных сервисах, на всю Беларусь осталось одна баночка», — написал нам Сергей.

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