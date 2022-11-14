Артефакт за $35 тысяч: кольцо из шкафа оказалось редкой находкой возрастом 2000 лет 14.11.2022, 14:54

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Вероятно, драгоценная находка находилась на территории Британии еще до прихода Юлия Цезаря.

Со временем некоторые вещи превращаются в ценные артефакты. Иногда, они попадают в руки владельца за копейки и лежат в каком-то шкафу. Недавно похожая история произошла и в Йоркшире.

В 1994 году владельцу продали кольцо за несколько сотен фунтов. Но недавно оказалось, что это редкая находка стоимостью 30 000 фунтов стерлингов, — пишет Daily Express (перевод - «Фокус»).

Артефакт лежал почти тридцать лет в шкафу. Недавно смогли узнать о его подлинной истории происхождения. Теперь известно, что кольцо имеет стоимостью 30 тысяч фунтов. В настоящее время находку выставил на аукцион неизвестный владелец.

- Когда его принесли мне в 1994 году, я понятия не имел, что это такое – моим первым мнением было, что это может быть римское или саксонское кольцо, — отметил владелец.

Он добавил, что мнение о том, что перстень существовал уже в 55 г. до н. является невероятным. Трудно поверить, что это было в то время, когда на территорию Великобритании вторгся император Юлий Цезарь. Историки отмечают о сложном дизайне перстня. Поэтому его связывают с племенем ицены. Оно царило на некоторых территориях страны еще до римского вторжения.

Но аноним подытожил, что сегодня велика вероятность того, что мы никогда не узнаем, кому именно принадлежал этот перстень раньше.

Владелец перстня отметил, что ему уже более шестидесяти лет. Поэтому он хочет позаботиться об артефакте. Обеспечить будущее находке владелец хочет с помощью нового дома. Аноним отметил, что не хотел бы, чтобы его дети думали, что делать с перстнем.

Кольцо чрезвычайно редкое. Найджен Миллз с аукциона отметил, что такое случается нечасто. У коллекционеров вероятно будет такой шанс лишь один раз в жизни.

Если посчастливится еще раз найти нечто подобное, его планирует выкупить Британский музей.

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