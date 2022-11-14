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К чему следует готовиться Херсону и куда дальше пойдут ВСУ

  • Сергей Рахманин
  • 14.11.2022, 14:57
  • 1,586
К чему следует готовиться Херсону и куда дальше пойдут ВСУ
Сергей Рахманин

Есть важное направление для наступления.

Не думаю, что сейчас актуален вопрос форсирования Днепра и дальнейшего освобождения Херсонщины. Не потому, что мы не собираемся ее освобождать. Уверен, что рано или поздно каждый оккупированный населенный пункт будет освобожден. Вопрос во времени и цене. Думаю, что в этом направлении будет определенная оперативная пауза, а не продолжение активных наступательных действий.

Надеюсь, что украинское наступление продолжится, но в другом направлении. Не думаю, что сейчас есть смысл говорить о дальнейшем освобождении Херсонщины, по крайней мере, пока не будет успешного продвижения на запорожском направлении. Когда мы сможем продвинуться в Мелитополь, освободить его, тогда можем говорить, каким образом будут развиваться события по освобождению Херсонщины, а дальше Крыма.

Второй момент. Что касается артиллерии, которая сможет почти беспрепятственно бить по Херсону. Это правда, но правда и обратное. Российская артиллерия, находясь на небольшом расстоянии, может бить в направлении Херсона, так же и украинская артиллерия, находясь на таком же расстоянии, может бить по позициям врага. Все зависит от того, насколько правильно будут обустроены позиции, насколько обе стороны имеют достаточное количество боеприпасов и насколько точна и правильна будет контрбатарейная борьба.

Есть другой риск. Речь идет о том риске, который испытывают на собственной коже Харьков и Запорожье, а недавно испытывал и Николаев, — это возможность бить ракетами типа С-300 или Точка-У. Херсон пока такого несчастья не испытывал, но вполне возможно, что враг, понимая, что в городе и близлежащем районе будет расположено достаточное количество военных, желая отомстить за свои поражения, может наносить не только артиллерийские, но и ракетные удары по городу.

Теперь горожанам и жителям правобережной Херсонщины будут достаточно досаждать российские обстрелы. К большому сожалению, к этому нужно готовиться. И им нужно быть готовыми, и военным нужно выстраивать и систему противовоздушной обороны должным образом, и систему артиллерийской защиты. То есть, будет очень много работы, даже без продвижения вперед.

Относительно Мелитополя это мое предположение. Я не знаю стратегического плана Генерального штаба и главка. Я упомянул Запорожскую область как возможное направление предстоящего главного удара, с одной стороны. С другой стороны, если вы посмотрите на карту, поймете: для того чтобы развивать успешное наступление на юге, нам необходимо сейчас освобождать территорию Запорожской области. И после этого уже можно будет говорить, как будет освобождаться левобережная часть Херсонщины, где и как можно будет переходить Днепр.

Без этого, на мой взгляд, для того, чтобы развивать успешное наступление на Херсонщине, в Крыму, для начала нам нужно освободить значительную часть оккупированной Запорожской области, в том числе направление Мелитополя. Оттуда мы можем развивать свое наступление и в сторону Мариуполя, и в сторону Херсонщины и Крыма.

Важнейшим местом боев в ближайшее время — возможно, до конца этого года, но вероятнее, что в начале следующего — будет Запорожская область, мне кажется.

Сергей Рахманин, «Новое время»

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