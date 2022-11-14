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Погибли 100–115 человек: бунтовавших российских морпехов отправили на штурм

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  • 14.11.2022, 15:11
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Погибли 100–115 человек: бунтовавших российских морпехов отправили на штурм

Всего в бригаде 450–500 погибших.

Российских морских пехотинцев из Приморского края, жаловавшихся губернатору на большие потери в Павловке, отправили на штурм из-за их обращения.

Об этом рассказал изданию «7×7. Горизонтальная Россия» один из военных 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты. По его словам, после жалобы губернатору Приморского края Олегу Кожемяко на большие потери командование вынесло им «строгий выговор». Военный утверждает, что из-за огласки ситуации их запугивали.

Именно из-за обращения к губернатору, по его мнению, бригаду отправили на штурм. По словам собеседника издания, их командиру «нужно было все показать в другом ракурсе, сделать красивую картинку и сохранить погоны». Как рассказал военный, при штурме, предположительно, погибли 100–115 человек. Всего, по его словам, в бригаде якобы 450–500 погибших.

«Я обращаюсь для того, чтобы люди узнали правду. СМИ будут сообщать, что потерь нет, про успехи. Но никто не знает, сколько погибло. Реакцию [ждем] больше от общества. Какая реакция у власти — мы уже видели. Может, люди поймут, начнут об этом говорить, и тогда командование, может, поменяет свой подход. И вместо того, чтобы отправлять на верную смерть ради красивой картинки, подумает о людях», — заявил он.

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