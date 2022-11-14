«Цены меня шокировали» 7 14.11.2022, 15:17

5,380

Магазины Fix Price заметно подняли стоимость товаров.

Магазин российской сети Fix Price заметно увеличил цены на некоторые товары, сообщают покупатели. Это произошло на фоне ограничений чиновников на повышение стоимости товаров. «Зеркало» попыталось разобраться в ситуации.

На прошлой неделе читательница заметила, что в магазинах российской сети Fix Price, где товары продаются в формате фиксированной цены, за четыре дня заметно подорожали новогодние украшения.

— 8 ноября я покупала в Fix Price товары к Новому году — цены были уж очень хорошие. В субботу, 12 ноября, я туда вернулась — хотела докупить кое-что. Но цены меня шокировали — на некоторые товары они поднялись в два раза! На вопрос сотрудникам магазина, почему так поднялись цены, ответа не было, — рассказала покупательница из Могилева.

Ценники с новой стоимостью были датированы 10 ноября.

Судя по чеку (он есть в редакции) покупательницы магазина на улице Тимирязевской в Могилеве, подорожали как минимум три товара:

- гирлянда новогодняя «Снежное кружево» стоила 3 рубля 20 копеек, а теперь она обойдется в 6 рублей;

- набор стеклянных елочных шаров «Снежное кружево» в наборе из 17 штук стоил 3 рубля 70 копеек, а сейчас он стоит 7 рублей;

- декорация новогодняя «Снежинки» в наборе из 14 штук стоила один рубль, сейчас — два рубля.

О подорожании товаров на странице белорусского Fix Price в Instagram писали и другие покупатели, однако разъяснений по этому поводу они не получили.

Журналисты как покупатели поинтересовались у Fix Price через мессенджер в Instagram, почему так значительно подорожали товары в их магазинах. В ответ им порекомендовали уточнить эту информацию в магазине.

По телефону приемной торговой сети не стали комментировать, действительно ли повысили цены и с чем это связано.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».