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Канада заблокировала $330 миллионов российских активов

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  • 14.11.2022, 15:20
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Канада заблокировала $330 миллионов российских активов

Санкции мощно бьют по российской экономике.

В Канаде заблокировано более 412 млн канадских долларов (около $330 млн) в рамках внедрения антироссийских экономических санкций за нарушение суверенитета Украины. Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, пишет liga.net.

- С 24 февраля в Канаде в целом было заморожено средств на сумму около 121,9 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено трансакций более чем на $290,6 млн, в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России, — заявили правоохранители.

С августа общая стоимость замороженного имущества и средств РФ выросла на 1 млн канадских долларов.

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