Канада заблокировала $330 миллионов российских активов 3 14.11.2022, 15:20

1,538

Санкции мощно бьют по российской экономике.

В Канаде заблокировано более 412 млн канадских долларов (около $330 млн) в рамках внедрения антироссийских экономических санкций за нарушение суверенитета Украины. Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, пишет liga.net.

- С 24 февраля в Канаде в целом было заморожено средств на сумму около 121,9 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено трансакций более чем на $290,6 млн, в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России, — заявили правоохранители.

С августа общая стоимость замороженного имущества и средств РФ выросла на 1 млн канадских долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».