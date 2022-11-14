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Политзаключенного художника Алеся Пушкина переводят в тюрьму на 1,5 года

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  • 14.11.2022, 15:21
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Политзаключенного художника Алеся Пушкина переводят в тюрьму на 1,5 года

Решение вынес судья Александр Кирилович.

Судья Ивацевичского района Александр Кирилович 11 ноября постановил перевести политзаключенного художника Алеся Пушкина на тюремный режим сроком на полтора года. Пока неизвестно в какой тюрьме художник будет отбывать срок, сообщают правозащитники.

Напомним, Алеся задержали 30 марта 2021 года. Его обвинили по ст. 370 УК и ч. 3 ст. 130 УК («издевательство над государственными символами» и «реабилитация нацизма»).

30 марта 2022 Пушкина приговорили к 5 годам заключения в колонии строгого режима. Администрация колонии № 22 в августе наказала Пушкина пятью месяцами в ПКТ.

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