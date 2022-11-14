Политзаключенного художника Алеся Пушкина переводят в тюрьму на 1,5 года 1 14.11.2022, 15:21

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Решение вынес судья Александр Кирилович.

Судья Ивацевичского района Александр Кирилович 11 ноября постановил перевести политзаключенного художника Алеся Пушкина на тюремный режим сроком на полтора года. Пока неизвестно в какой тюрьме художник будет отбывать срок, сообщают правозащитники.

Напомним, Алеся задержали 30 марта 2021 года. Его обвинили по ст. 370 УК и ч. 3 ст. 130 УК («издевательство над государственными символами» и «реабилитация нацизма»).

30 марта 2022 Пушкина приговорили к 5 годам заключения в колонии строгого режима. Администрация колонии № 22 в августе наказала Пушкина пятью месяцами в ПКТ.

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