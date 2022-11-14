закрыть
14 ноября 2022, понедельник, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин не прошел «кастинг» на Сталина

2
  • Игорь Эйдман
  • 14.11.2022, 15:28
  • 5,102
Путин не прошел «кастинг» на Сталина
Игорь Эйдман

Сейчас, мало кто готов славить его за бесплатно.

Пригожин явно становится публичным политиком, причем очень перспективным. Относительное большинство россиян - неевропеизированный «глубинный народ». Эти люди живут во многом по традиционному, мало меняющемуся на протяжении веков российскому «адату». По нему весь мир делится на «своих» и «чужих». Хороший, правильный хозяин: муж в семье, барин в поместье, офицер в армии, царь в государстве — должен быть строг до жестокости. Его задача — не только защищать от «чужих», но и наказывать зарвавшихся «своих», включая собственное окружение.

Россияне традиционно готовы были терпеть лишения и тяготы, налагаемые амбициозными правителями, взамен на удовольствие лицезреть, как «с лобного места катятся боярские головы». Они рассуждали примерно так: «Суров наш царь-батюшка, но справедлив, никому спуску не дает, даже самым ближним своим боярам». Все это обеспечивало стабильность диктатуры, лояльность населения.

Путин слишком тесно связан с правящим классом. Он никогда не обижал друзей и соратников, составляющих «боярскую верхушку»; позволял им своим вызывающим богатством глумиться над нищетой простолюдинов. Поэтому его культ в обществе всегда был поверхностным. И сейчас, мало кто готов славить его за бесплатно. Кастинг на «вождя народов» он явно не прошел.

А вот популярность Сталина растет год от года...

Как пел Рабфак:

«Сталина! Сталина!

Пацаны устали, на...

Пацаны в больших нуждах

Где же ты хозяин, где же ты хозяин,

где

же ты хозяин...».

В этот момент появляется Пригожин, помахивая кровавой кувалдой, только что размозжившей голову «изменика», и говорит о богатых людях, «не помогающих фронту»: «Должны быть включены рычаги и механизмы тотального уничтожения этих людей как бизнесменов. По отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии». Обыватели, наверное, довольны: «Вот этот никому спуску не даст, богачей к ногтю возьмет».

Запрос на Сталина будет удовлетворен?

Игорь Эйдман, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко