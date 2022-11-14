Путин не прошел «кастинг» на Сталина 2 Игорь Эйдман

14.11.2022, 15:28

5,102

Игорь Эйдман

Сейчас, мало кто готов славить его за бесплатно.

Пригожин явно становится публичным политиком, причем очень перспективным. Относительное большинство россиян - неевропеизированный «глубинный народ». Эти люди живут во многом по традиционному, мало меняющемуся на протяжении веков российскому «адату». По нему весь мир делится на «своих» и «чужих». Хороший, правильный хозяин: муж в семье, барин в поместье, офицер в армии, царь в государстве — должен быть строг до жестокости. Его задача — не только защищать от «чужих», но и наказывать зарвавшихся «своих», включая собственное окружение.

Россияне традиционно готовы были терпеть лишения и тяготы, налагаемые амбициозными правителями, взамен на удовольствие лицезреть, как «с лобного места катятся боярские головы». Они рассуждали примерно так: «Суров наш царь-батюшка, но справедлив, никому спуску не дает, даже самым ближним своим боярам». Все это обеспечивало стабильность диктатуры, лояльность населения.

Путин слишком тесно связан с правящим классом. Он никогда не обижал друзей и соратников, составляющих «боярскую верхушку»; позволял им своим вызывающим богатством глумиться над нищетой простолюдинов. Поэтому его культ в обществе всегда был поверхностным. И сейчас, мало кто готов славить его за бесплатно. Кастинг на «вождя народов» он явно не прошел.

А вот популярность Сталина растет год от года...

Как пел Рабфак:

«Сталина! Сталина!

Пацаны устали, на...

Пацаны в больших нуждах

Где же ты хозяин, где же ты хозяин,

где

же ты хозяин...».

В этот момент появляется Пригожин, помахивая кровавой кувалдой, только что размозжившей голову «изменика», и говорит о богатых людях, «не помогающих фронту»: «Должны быть включены рычаги и механизмы тотального уничтожения этих людей как бизнесменов. По отношению к ним срочно нужны сталинские репрессии». Обыватели, наверное, довольны: «Вот этот никому спуску не даст, богачей к ногтю возьмет».

Запрос на Сталина будет удовлетворен?

Игорь Эйдман, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».