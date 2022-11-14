В Беларуси на шиномонтажах начался ажиотаж 3 14.11.2022, 15:47

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Автолюбители удивлены ценами.

«Сегодня на монтаже просто ужас, — с таких слов начал беседу с «Онлайнером» сотрудник одной из столичных профильных компаний. — Предыдущие две недели было довольно вяло. А сегодня клиентов тьма. И если с 8 до 10 утра очередей не было, то после 10 начался серьезный ажиотаж. Не могу сказать, что это правило «свободных часов» будет работать в другие дни. Цены те же, что и в прошлом году». А вот Александр успел до горячей поры и оказался неприятно удивлен прайсом.

«Вечером в минувший выходной вышел из торгового центра и обнаружил спущенное колесо, — рассказал предысторию минчанин. — Поставил запаску, но она была накачана недостаточно. Решил подкачать на ближайшей АЗС. После услышал, что спускает золотник. Деваться некуда — стал искать круглосуточный шиномонтаж. Там нашли пробитие основного колеса и спускание воздуха через золотник, от ремонта отказался — все равно пора переобуваться на зиму. Плюс, как я посчитал, услуга стоила дорого (сказали, в районе 40 рублей). Потом взялись за спускающую запаску: подняли на домкрат и стали откручивать. Озвучили, мол, вентиль потрескался, лучше заменить, цены такие: комплекс колеса — 12,75 руб. и вентиль 3 руб. Вскоре уточнили, что при балансировке обнаружили необходимость доклеить грузики: 70 грамм с одной стороны, 15 — с другой (дополнительно к оплате 10 руб.). Я отказал: это ведь запаска, мне не нужно идеальное состояние. Далее уточнили про давление в шине, установили колесо, зажали болты».

Как уверяет Александр, во время расчета озвучили сумму в два раза выше оговоренной — 28,65: «Описали так: комплекс одного колеса (12,75), герметизация диска (2,50), чистка диска (0,90), установка груза 15 грамм (2,50), груза 60 грамм (4,50), груза 10 грамм (2,50), вентиля (3,00). Оказывается, все эти дополнительные услуги не входили в комплекс. Конечно, заранее меня никто не предупредил. Плюс брать такие суммы за грузики — на мой взгляд, цинизм. Работники развели руками: мол, цены устанавливает руководство, мы просто жмем на кнопки и выполняем свою работу».

Мужчина сравнил стоимость услуг за комплекс для четырех колес на другом шиномонтаже и тоже обратил внимание: никаких дополнительных услуг.

Журналисты обзвонили несколько шиномонтажей в столице. Везде повторяют одно и то же: «Цены на работу остались прежними. Как стоило в прошлом году, так будет и в этом. Подорожания нет и не будет. Цены на услугу хранения шин на нашем складе тоже не изменились (в некоторых шиномонтажах оно бесплатно при условии замены колес только на этом сервисе)». Некоторые компании отметили, что за грузы нужно заплатить отдельно — это та сумма, которая выйдет за пределы стандартного прайса на работы.

Также журналисты проверили стоимость на услугу по «переобувке» для конкретного автомобиля — Geely Emgrand X7 с размерами 215/60/17 на том же сервисе, где его обслуживали в прошлом сезоне (с услугой хранения). По телефону озвучили сумму в 85 рублей. Уточнили у специалиста:

— То есть на 5 рублей дешевле, чем было?

— Выходит, что да.

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