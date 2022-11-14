Украинские пограничники вернулись в Херсон 14.11.2022, 15:40

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Военные торжественно подняли украинский госфлаг.

Украинские пограничники вернулись в освобожденный от российских оккупантов Херсон, сообщает ГПСУ.

- Херсонский пограничный отряд вернулся в Херсон, на свое постоянное место дислокации, - говорится в сообщении.

Военные торжественно подняли государственный флаг и осмотрели здание ГПСУ, которое значительно пострадало из-за боевых действий.

Как известно, Херсон был оккупирован со 2 марта 2022 года.

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