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Украинские пограничники вернулись в Херсон

  • 14.11.2022, 15:40
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Украинские пограничники вернулись в Херсон

Военные торжественно подняли украинский госфлаг.

Украинские пограничники вернулись в освобожденный от российских оккупантов Херсон, сообщает ГПСУ.

- Херсонский пограничный отряд вернулся в Херсон, на свое постоянное место дислокации, - говорится в сообщении.

Военные торжественно подняли государственный флаг и осмотрели здание ГПСУ, которое значительно пострадало из-за боевых действий.

Как известно, Херсон был оккупирован со 2 марта 2022 года.

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