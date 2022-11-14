Перед освобождением Херсона россияне стреляли друг в друга

Перед освобождением Херсона россияне стреляли друг в друга1
- 14.11.2022, 15:55
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Думали, что в город зашли ВСУ.
Координатор движения «Желтая лента» в Херсоне Иван в интервью Радио НВ рассказал, что незадолго до освобождения города российские военные стреляли друг в друга.
«У них было много между собой friendly fire. Путали подразделения, перестреливали друг друга. ВСУ еще не зашли, а у них уже перестрелки между собой были», — рассказал координатор движения Желтая лента.
11 ноября политолог из Херсона Владимир Молчанов рассказал в эфире Радио НВ, как дезинформационная кампания 10 ноября повлекла за собой бой россиян между собой на Антоновском мосту.
«Был вброс о высадке [группы] ВСУ в районе Каховки на левом берегу, которая якобы взяла под контроль дамбу Каховской ГЭС. Из-за внушенных этой новостью панических мыслей снялись российские ПВО ближнего действия со своих позиций на острове между Олешками и Херсоном. Это привело к использованию беспилотников, в том числе и Байрактаров, над Антоновским мостом», — отметил Молчанов.
Именно поэтому, по словам политолога, как на Каховской дамбе, так и на Антоновском мосту, между 23:00 и 00:00 наблюдались бои высокой интенсивности между россиянами.