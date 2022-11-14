Священника Владислава Богомольникова осудили шестой раз подряд 2 14.11.2022, 15:59

1,594

Владислав Богомольников

Его держат на Окрестина с начала осени.

Священник Владислав Богомольников уже два с половиной месяца находится в изоляторе на Окрестина в Минске. У него закончились очередные 15 суток, но на свободу он снова не вышел, сообщает телеграм-канал «Хрысціянская візія».

На Богомольникова составили новый административный протокол, прошел очередной, уже шестой, суд. Ему снова назначили 15 суток ареста. По какой статье, не уточняется, но раньше священника судили за распространение «экстремистских» материалов. Он отбыл на Окрестина уже 74 дня, теперь его срок вырос до 89 суток.

«Те, кто отбывал с ним административный арест в одной камере, отмечают, что его настроение бодрое, несмотря на то, что ему не разрешают получать передачи и корреспонденцию. Он ведет беседы со своими сокамерниками, поддерживает их», — пишет «Хрысціянская візія».

Напомним, Владислава Богомольникова силовики задержали 31 августа, выломав дверь в его квартире. 1 сентября ему дали 14 суток ареста, по их истечении — еще 15 суток, на следующий день после второго суда состоялся третий, где его снова осудили на 15 суток за репост «экстремистских материалов» СМИ. Четвертый суд состоялся 14 октября, пятый — 29 октября.

Владислав Богомольников — клирик прихода храма Богоявления Минска, заведующий Церковно-историческим музеем Белорусской Православной Церкви, член Епархиального суда Минской епархии, преподаватель Минской духовной академии. В 2020 году он служил на «Площади перемен» литию (краткую панихиду) по убитому Роману Бондаренко, а затем объявлял голодовку в поддержку политзаключенного Игоря Лосика.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».