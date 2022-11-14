Валерий Залужный сделал заявление об освобождении Херсона 1 14.11.2022, 16:21

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Главнокомандующий ВСУ поблагодарил подразделениям Сил обороны Украины за сверхусилия.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что операция по освобождению Херсона продолжалась с сентября.

- Спасибо подразделениям Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона! Операция продолжалась с начала сентября и закончилась нашим успехом. Однако она имеет свою цену. Вечная память павшим побратимам и сестрам, - отметил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ добавил фото с украинскими военными и детьми и подчеркнул, что защитники знают, за кого и за что воюют.

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