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Россияне используют химическое оружие в Донецкой области

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  • 14.11.2022, 16:38
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Россияне используют химическое оружие в Донецкой области

Речь идет об аэрозольных гранатах «К-51».

Российские оккупанты используют против украинских военных химическое оружие. В Донецкой области на позиции защитников были сброшены аэрозольные гранаты «К-51». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

- Несколько таких гранат из дрона оккупанты сбросили на украинских защитников в Донецкой области. Одна из них не разорвалась, - говорится в сообщении.

тобы уберечься от сильного раздражающего действия запрещенных боеприпасов после взрывов, пограничники вынуждены были некоторое время удерживать свои позиции в средствах химической защиты.

- Однако даже в таких условиях бойцы продолжают противодействовать коварному врагу, - добавили в ГПСУ.

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