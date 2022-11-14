«Киоск с пивом — вот его уровень»: у Зеленского высмеяли Путина 11 14.11.2022, 16:47

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Фото: Getty Images

И спрогнозировали смуту в РФ.

Для России при лидерстве Владимира Путина не может быть позитивного финала на фоне войны против Украины — государство-агрессора ожидает период «смуты», прежде чем оно сможет вернуться «к слабой демократии» образца 90-х годов с новыми именами в политике. Об этом в интервью изданию УНИАН заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, на фоне полномасштабной войны российские элиты «проиграют и себя съедят», так как они окажутся втянуты в борьбу, у которой не может быть позитивного финала. В связи с этим Россию ожидает эпоха смуты с «внутренними стихийными драками на разных территориях» — виной этому неэффективная система, которую построил президент РФ Владимир Путин, добавил представитель ОП.

«Путин, конечно, не мог построить другую (систему). Посмотрите на каком уровне находится его анализ и причинно-следственные связи. Посмотрите на его исторический бэкграунд. Человек находится на уровне царя большой страны, но уровень его мышления — это пивной киоск», — сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента выразил мнение, что в РФ начнутся бунты, в результате которых система внутри государства-агрессора изменится — российское общество начнет задаваться вопросами о том, может ли государство работать иначе, также возникнет запрос на новых политических лидеров. При этом Подоляк подчеркнул, что реальной демократии в РФ возникнет не может, так как исторически сложилось так, что любое подобие демократии в России «всегда будет сваливаться к авторитаризму».

«Вопрос только в том, когда эта слабая демократия позволит хоть какую-то конкуренцию, как было в России начиная с середины 90-х и заканчивая 2003-м, когда были последние выборы в Госдуму по мажоритарным округам… Этот период может повториться. Ренессанс России будет такого типа, как в середине 90-х», — отметил Подоляк.

Представитель ОП добавил, что грядущий период смуты в РФ будет характеризоваться более быстрыми темпами изменений и появлением новых фамилий на политической арене — какие конкретно, пока для Киева загадка.

«Нам (после победы в войне против РФ) будет безразлично все, что там будет происходить. Мы будем доминировать в регионе и будем устанавливать правила послевоенного мира. Это будет интересный процесс. Мы исторически станем теми, кем должны были стать для этого региона уже давно», — сказал Подоляк.

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