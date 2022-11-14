В Беларуси опять появились «челноки»? 2 14.11.2022, 17:03

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Какие автотовары везут из Польши, и сколько на этом можно заработать.

Почти любой товар из Польши сегодня в Беларуси ассоциируется с низкими ценами и европейским качеством. А в условиях надвигающегося дефицита определённых групп продуктов — ещё и с желанной доступностью. Сообщества в социальных сетях с кричащими названиями «Привезу из Польши» или «Товары из Польши» появляются как грибы после дождя, а количество их участников исчисляется десятками тысяч. Особо предприимчивыми в этом плане оказались жители приграничных городов — Гродно и Бреста. А в списке наиболее популярных товаров — автомобильные масла и запчасти, пишет av.by.

Мы изучили тему привоза польских автотоваров в Беларусь: проанализировали спрос и предложение в объявлениях и узнали, как и на чём зарабатывают челноки.

Кроме того, мы отправили вопросы крупным игрокам на рынке автомобильных автозапчастей. Не все были готовы к диалогу, тем не менее отдельные специалисты не поскупились на комментарии. Какие тенденции превалируют сейчас, есть ли дефицит (и на какие виды товаров) и что будет с ценами в ближайшем будущем — об этом в нашем материале.

Автомобильные масла, бамперы, фары. Что ещё везут из Польши?

Широко известная аксиома «спрос рождает предложение» в одной группе «Вайбера» очень актуальна. Уведомления с просьбой вступить в подобные сообщества поступают на телефон с завидным постоянством. В день там набегает около 1 000 различных сообщений. Принимаю очередное приглашение и начинаю изучать ассортимент у перевозчиков, а заодно и сравнивать цены — белорусские и польские.

В топ товаров сразу попадают автомобильные масла, кофе, порошки, подгузники. С ними конкурируют по популярности зубные пасты, гели для бритья, шоколад и шипучие витамины. Пролистываем всё это, отмечая для себя, что на некоторые позиции цены различаются более чем в два раза.

Но нас сильнее интересуют автотовары. На них остановимся подробнее.

Итак, продавец из Гродно предлагает купить 5-литровую канистру масла Motul 5w30 за 150 рублей. Идентичная техническая жидкость на сайте одного из онлайн-магазинов стоит 53 рубля. Но цена всего за 1 литр.

Звоню торговцу, чтобы уточнить, есть ли товар в наличии и можно ли купить, например, две канистры сразу. Но абонент недоступен. «Наверное, ещё в „колейке“ стоит», — делаю выводы и иду изучать предложения дальше. Благо их в группе предостаточно.

У следующего продавца ассортимент пошире: здесь и подгузники, и кофе, и автомобильное масло Volkswagen Group 5w40. 130 рублей за 5 литров немецкой технической жидкости — неплохой вариант, учитывая, что в том же онлайн-магазине она стоит 245 BYN!

— Уже нет в наличии, — разочаровывает меня торговец, а потом неожиданно обнадёживает: — Могу под заказ привезти!

— А долго ждать? — уточняю я.

— В конце недели может быть у вас, — уверяет собеседник.

А вот продавец моторного масла Total Quartz 9000 Energy 5w40, который 5-литровую канистру отдаёт за 110 рублей, предлагает даже доставить продукт ко мне домой. Вот так сервис! Интересуюсь, есть ли какие-нибудь чеки и подтверждение оригинальности товара.

— Ну я же не из России везу, а из Польши! — отвечает мужчина. — Есть акциз на нём, QR-код. Что вам ещё надо? А вот чека — нет.

«С одной поездки могу заработать 100 долларов»

Похоже, бизнес на привозе товара из Польши стал расцветать с того самого дня, как открытые границы вновь оказались доступны для соотечественников. Напомним, согласно нормам, белорусы без уплаты пошлины могут ввозить из-за рубежа товары на сумму до 1 000 евро и весом до 31 кг.

Новоиспечённых предпринимателей не пугают многочасовые очереди в пунктах пропуска. Ради дополнительного дохода немало людей готовы стоять сутки, а то и больше. Есть ли в этом смысл и сколько можно заработать с одной поездки в ближайшую европейскую страну?

Сергей в свои законные выходные отправляется в Польшу при первой же возможности. Говорит, это здорово помогает ему подтянуть семейный бюджет.

— У меня график работы — «два через два», поэтому в Польшу я успеваю съездить дважды в неделю. В основном везу всё под заказ. Зачастую люди сами бронируют и оплачивают товар, а мы помогаем доставить это в Беларусь. Все продукты хранятся в пунктах выдачи. Сейчас в соседней стране очень много людей, которые этим занимаются. Поэтому всё весьма просто и доступно каждому.

Собеседник рассказывает, что в Польше есть сайт-посредник — сервис доставки из европейских интернет-магазинов. Там покупатель находит нужный ему товар, сбрасывает ссылку на сервер, а организация занимается выкупом и доставкой продукции.

— Перевозчики, как правило, сами оставляют свои объявления. Например: «Перевезу 5-литровую канистру масла за 10 долларов». Кто-то может предложить свою услугу по более низкой стоимости, если он новичок или ему срочно нужны деньги. Эдакий аукцион среди посредников! Ну а белорусский покупатель сам уже выбирает того перевозчика, с которым выгоднее работать и надёжнее, — говорит мужчина.

Впрочем, найти себе клиента — не проблема. Особенно их много среди владельцев СТО и продавцов автозапчастей.

— Достаточно просто заехать на станцию и на ушко шепнуть, что могу привезти товар из Польши, как тебя тут же забросают заказами! — смеётся Сергей.

— А что чаще всего просят привезти? И какая разница в цене получается?

— В основном заказывают моторное масло, сцепление, бамперы, фары. С ценами не всё так однозначно, так как на разные марки машин — разные прайсы. Но в среднем в Польше стоимость всех автозапчастей ниже в два раза. Часто просят доставить какие-то пластиковые детали для автомобиля. Даже пороги заказывают.

— Сколько можно заработать за одну поездку?

— Обычно — 100 долларов. Как правило, я заранее всё планирую. Если есть, например, заказ на лобовое стекло, я уже знаю, что кроме него могу взять ещё килограммов 15 на провоз — не больше. Это может быть или товар из аптеки, или просто кофе, конфеты с рынка. Как правило, такие вещи везу для знакомых. Им продаю по себестоимости, но потом «отбиваю» «ваты» (до 23% от прайса купленных продуктов). И подобное выгодно для обеих сторон.

— А сколько времени уходит на дорогу? Очереди ведь на границе километровые!

— Одна поездка — сутки на дорогу. Пятнадцать часов занимает путь в Польшу. Вернее, столько стою в очереди. Но в этот момент, как правило, отсыпаюсь после работы. Обратно, если повезёт, часов шесть. Это если тебе ничего не нужно декларировать и ты едешь по зелёному коридору.

К слову, в очереди в сторону Беларуси можно встретить и так называемых раздатчиков.

— Это люди, которые работают на раздачу. Например, кто-то купил 100 запчастей или 20 канистр моторного масла на продажу. Всё это нужно как-то перевезти через границу. Вот они ходят и спрашивают, есть ли в машине «свободные килограммы». За одну запчасть могут предложить от 5 долларов и выше — зависит от веса и стоимости. За канистру моторного масла — около 10 долларов. Но даже при таком раскладе это выгодно всем. Понятно, у того, кто на этом зарабатывает, в машине будет уже всё под завязку. А для людей, едущих порожняком или по работе, получить 10—20 долларов на обратном пути — тоже неплохо.

— Изменился ли как-то спрос на автозапчасти и моторные масла из Польши после нового указа об урегулировании цен?

— Спрос не становится меньше, да и разница в стоимости всё равно ощутимая, — уверенно отвечает собеседник. — Даже если белорусскому импортёру будет выгодно привозить товар по новым прайсам, то запчасти люди всё равно станут из-за границы доставлять. Цены на них при любом раскладе окажутся меньше.

«У челноков купить выгоднее, но о гарантии забудьте»

О том, какие тенденции наблюдаются сейчас на белорусском рынке и что можно ожидать в будущем, мы поговорили с представителем одного из крупнейших поставщиков запчастей на рынок Беларуси, который между тем пожелал остаться неназванным.

— Что сейчас происходит на рынке? Существует ли дефицит определённых видов автотоваров?

— Ситуация на белорусском рынке автозапчастей нормализовалась. Есть некоторые трудности, но они решаемы. По сравнению с весной положение с ассортиментом и наличием популярных товаров улучшилось. Дефицит, который наблюдался в первой половине года, значительно сократился. В продажу вернулись детали ведущих европейских брендов. Есть пробелы с OEМ-запчастями (оригинальными компонентами, имеющими на упаковке знак завода-производителя), так как автодилеров больше всего коснулись санкции. Однако и тут вопросы медленно, но решаются.

— Как изменилась ситуация после нашумевшего постановления Совмина № 713 о системе регулирования цен?

— Возникли трудности технического характера: требовалось узнать, как правильно оформлять документы, что попало в список товаров ценового постановления, а что нет. Однако серьёзного проседания в ассортименте продукции не случилось. Ситуация со стоимостью тоже кардинально не изменилась.

— Насколько сейчас ощутима разница в цене между автозапчастями, привезёнными из Польши, и теми, что предлагают магазины в Беларуси?

— Различие в стоимости, безусловно, есть. Оно вызвано тем, что затраты на логистику, таможенное оформление значительно выше у крупных поставщиков, чем у челноков. Но не забывайте: у таких запчастей могут возникнуть вопросы с возвратом по гарантии. Также уже наблюдается увеличение количества контрафакта.

— Как будет развиваться ситуация на белорусском рынке?

— Рынок запчастей — это импортируемые товары. Поэтому он в первую очередь зависит от внешних факторов (пандемии, ограничения логистики, проблем с оплатой между странами, санкций, курса рубля), а не, допустим, от положения с регулированием цен. И если ничего глобального и критичного в обозримом будущем не случится, тогда и с запчастями на белорусском рынке всё будет стабильно.

«Склады укомплектованы, но продавать пока могут не всё»

Владелец СТО и магазина автодеталей в Гродно рассказал нам, что сейчас с продажами наблюдаются трудности технического характера: склады, хоть и укомплектованы после дефицита товара, реализовать способны далеко не каждый продукт.

— За лето многие поставщики свои склады хорошо укомплектовали, но продавать сейчас могут не всё. Почему? Потому что не знают, по какой цене можно это делать! На китайских запчастях, например, импортёр мог «накручивать» 300—400%. Но такая огромная надбавка была оправданна: производство, заказ, предварительная оплата, контейнер и другое тоже стоят недёшево. Немецкие же запчасти сами по себе дорогие. И надбавка в 45% по новому законодательству в принципе может устраивать импортёра. Однако если раньше, во время дефицита, они «крутили» с надбавками как хотели, то сейчас такой возможности нет. А многие склады и вовсе не справляются с формированием цен. Ведь для этого нужно взять одну позицию, просчитать все расходы, связанные с ней, «накрутить» 45%. Но только один склад — это миллионы позиций!

— А что происходит с ценами на моторные масла? Легко ли, купив с виду брендовую канистру Castrol или Mobil в Польше, столкнуться с подделкой?

— Такие торговые марки, как Elf, Castrol, Mobil, сейчас вообще не поставляют свою продукцию в Беларусь, а если что-то и появляется на прилавках магазинов, то по баснословным ценам из-за обхода санкций. Автомобильные масла — подакцизный товар. Его подделать практически невозможно. На моей памяти контрафакт появлялся в России. В Европе такой практики нет.

Владелец автомагазина считает, что ситуация с деталями на рынке может развиваться по двум сценариям:

— Если импортёру окажется выгодно доставлять товар по новым наценкам, то запчасти и дальше будут ввозиться в Беларусь. Стоимость их выровняется и, возможно, даже приблизится к европейским прайсам. Ну а если импортёр посчитает такой шаг неоправданным с точки зрения ведения бизнеса, то снова возникнет дефицит, и тогда Польша ещё больше увеличит разрыв в плане цены автокомпонентов.

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