ISW: Украина должна воспользоваться ошибкой Кремля 2 14.11.2022, 17:13

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Фото: AFP

Российские резервисты не смогут остановить украинские войска.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны воспользоваться ошибкой президента РФ Владимира Путина, который «подгоняет» своих военных вести наступление.

Как говорится в свежем докладе аналитиков Института изучения войны (ISW), тот факт, что Путин продолжает подгонять своих генералов к наступлению при существующих обстоятельствах, является серьезной ошибкой с военной точки зрения, пишет УНИАН.

«Это, вероятно, связано с теми психологическими факторами, которые заставили Путина отдать приказ о вторжении, но также и с потребностью Путина продемонстрировать свою жесткость главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Поэтому Путин вряд ли будет стремиться к прекращению огня, если оно не будет сопровождаться значительными украинскими или международными уступками», - считают аналитики.

Поэтому, как отметили аналитики, Украина и ее союзники «должны воспользоваться ошибкой Путина, продолжая контрнаступление в условиях, гораздо более благоприятных для Киева, чем для Москвы».

В своем докладе аналитики отметили, что ВСУ продолжают достигать некоторых успехов в Луганской области и, вероятно, смогут достичь больших успехов, если будут подкреплены войсками из западной части Херсонщины.

Россияне, безусловно, также укрепляют свои оборонительные позиции в Луганской области, но ВСУ, тем не менее, продвигаются вперед, и нет оснований прогнозировать, что плохо обученные, плохо оснащенные и с низким моральным духом российские резервисты смогут остановить украинские войска, окрыленные своими победами, в их продвижении.

Поэтому прекращение или длительное замедление боевых действий в течение следующих нескольких месяцев является очень маловероятным. Россияне явно не пытаются создать и укрепить оборонительные позиции по всей линии фронта, а скорее возобновляют наступательные операции в Донецкой области.

Аналитики прогнозируют, что украинцы почти наверняка будут продолжать свои контрнаступательные операции, которые уже ведутся. Обе стороны вряд ли прекратят боевые действия зимой. Боевые действия, скорее всего, усилятся, чем ослабятся со снижением температуры.

В ISW подчеркнули, что любая попытка перемирия или прекращения боевых действий в это время будет в подавляющем большинстве в пользу РФ.

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