В Минске 12-летнего мальчика придавило футбольными воротами 8 14.11.2022, 17:21

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Ребенок в реанимации.

В выходные на спортплощадке в минском дворе пострадал ребенок: на него упали незакрепленные футбольные ворота. Мальчик в реанимации в тяжелом состоянии, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.

Несчастный случай произошел днем 12 ноября на спортивной площадке вблизи жилых домов по улице Фогеля. 12-летний мальчик, игравший в футбол вместе с друзьями, запрыгнул на ворота и стал раскачиваться. Под тяжестью тела подростка металлическая конструкция упала прямо на него.

Ребенка доставили в реанимацию, его состояние оценивается как тяжелое.

Установлено, что в нарушение требований безопасности футбольные ворота не были закреплены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 428 (Служебная халатность) Уголовного кодекса.

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