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В некоторых школах отменили бесплатные обеды для части льготников

  • 14.11.2022, 17:50
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В некоторых школах отменили бесплатные обеды для части льготников

Учителя ссылаются на некие новые методические указания.

В некоторых школах детей из многодетных семей перестали кормить бесплатным обедом. Касается изменение только тех школьников, которые не посещают продленку. И не во всех школах это правило строго соблюдается, пишет Onliner.

В начальных классах всех детей кормят бесплатными завтраками, за остальные приемы пищи — обед и полдник — родителям нужно платить. Начиная с 5-го класса питание уже полностью платное, в том числе и завтраки.

Детям из многодетных семей и детям-инвалидам в качестве льготы всегда предоставляли бесплатное питание. В начальной школе, помимо завтрака, ребят кормят обедом и полдником, после 5-го класса — только завтраком и бесплатным обедом.

В последнее время в некоторых школах стали объявлять о нововведениях. В чатах родителей предупреждают о том, что бесплатных обедов для льготников уже не будет — учителя ссылаются на некие новые методические указания.

— В школе сообщили, что с сегодняшнего дня бесплатные обеды детям с 4-го класса не предоставляются. У нас уже третий ребенок ходит в школу, с 2011 года действовала льгота, но обеды отменили только сейчас, причем со второй четверти, — рассказала мама юного гимназиста.

— У нас в школе отменили бесплатные обеды в начале учебного года, — поделилась Алена, тоже многодетная мама. — Если ребенок меньше 6 часов проводит в школе, то обед не положен. То есть дети, которые не ходят в продленку, теперь только завтракают. У нас очень многие родители возмущались. У меня дочка в продленке, поэтому мы с обедом и полдником.

Что интересно, не во всех школах обсуждают отмену бесплатных обедов. В некоторых все остается по-прежнему: даже если ребенок не ходит в продленку, он получает бесплатный обед. Вот как объяснила ситуацию директор 37-й гимназии Минска Ирина Даненкова:

— В 317-е постановление Министерства образования летом были внесены изменения. Учащиеся, которые находятся в учреждении образования более 6 часов (то есть зачислены в группу продленного дня), обеспечиваются 2-разовым бесплатным питанием. Это касается льготных категорий семей. Но в начальной школе есть дети, которые находятся в гимназии 5 часов, соответственно, у них только завтрак бесплатный. После 5-го урока они идут домой и обедают там, это логично. Дети, которые зачислены в группу продленного дня, находятся в гимназии более 6 часов, поэтому они обеспечены 2- или 3-разовым питанием в зависимости от категории.

— Это касается всех школ или какого-то одного района Минска?

— Это касается абсолютно всех школ, просто не везде сразу обратили внимание на изменения. Фактически мы кормили детей бесплатно в нарушение. Поэтому сегодня учреждение образования будет возмещать государству разницу, так как была неправильная трактовка закона, — пояснила директор.

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