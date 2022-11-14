В Омане нашли «исключительный клад» 14.11.2022, 17:59

Археологи обнаружили уникальную коллекцию серебряных украшений.

Международная группа археологов, работающая в Омане, раскопала доисторическое захоронение, внутри которого находилась исключительная, как говорят эксперты, коллекция серебряных украшений.

Как сообщает Arkeonews, настоящий клад был найден при раскопках доисторической могилы, датируемой третьим тысячелетием до нашей эры. Захоронение было обнаружено в городе Дахве, провинция Северная Эль-Батина. Открытие совершила группа археологов, работающая под эгидой Министерства наследия и туризма Омана.

Могила расположена на территории ранее выявленного памятника раннего бронзового века. В захоронении находилась целая коллекция подвесок с бисером и колец. Заслуживает особого внимания каменная печать из Мохенджо-Даро, украшенная изображением головы индийского бизона.

Примечательно, что такое же изображение археологи обнаружили и на одном из серебряных колец. Его украшает печать с изображением индийского бизона (Bos Gaurus), а это был главный религиозный символ культуры Хараппы, древней цивилизации долины Инда. То, что такой артефакт был обнаружен в Омане, говорит о развитой в те далекие времена межрегиональной торговле.

Исследователи также отмечают, что кольцо с изображением бизона является уникальным. Подобные символы часто встречаются археологам на круглых каменных печатях, их находили в Индии, Иране, Бахрейне и в том же Омане. Однако впервые такое изображение обнаружено на металлическом кольце. В могиле также были найдены другие серебряные украшения, глиняная посуда и каменные сосуды. Причем многие из найденных изделий, как говорят ученые, даже опередили свое время.

«Это открытие подтверждает, что люди бронзового века были гораздо более изобретательными и технически развитыми, чем считалось ранее, - считает профессор Джонатан Марк Кенойер, эксперт по древним технологиям из Университета Висконсин-Мэдисон (США). - Они ввели практику администрирования на очень ранней стадии, и она обеспечила экономический рост в последующие тысячелетия».

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