Кремль случайно пробудил сознание россиян
- Валерий Пекарь
- 14.11.2022, 18:04
- 2,080
Граждане РФ начинают осознавать, в какую беду они попали.
Российский режим двадцать лет усиленно занимался политической демобилизацией населения: через телевизор им внушали, что политикой интересоваться не надо, что там все решат за тебя, что от тебя ничего не зависит. Это позволило подавить любые проявления гражданской активности и консолидировать власть в невиданных масштабах.
Теперь же режим уже несколько месяцев занимается политической мобилизацией: наоборот, людям говорят, что от тебя зависит все, что страна в опасности, что нужно срочно брать в руки оружие и защищать Россию.
Итак, сначала людям говорили: от тебя ничего не зависит.
Теперь говорят: от тебя зависит судьба страны.
Такое переключение у большинства россиян сломало мозг. Но в меньшинстве все же произошло переключение. И теперь режим должен думать, что делать с переключившимися. Ибо для них режим выглядит слабым и коррумпированным, если не предателем.
Режим ускоренно подготавливает своих могильщиков.
Валерий Пекарь, Facebook