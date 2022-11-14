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Кремль случайно пробудил сознание россиян

  • Валерий Пекарь
  • 14.11.2022, 18:04
  • 2,080
Кремль случайно пробудил сознание россиян

Граждане РФ начинают осознавать, в какую беду они попали.

Российский режим двадцать лет усиленно занимался политической демобилизацией населения: через телевизор им внушали, что политикой интересоваться не надо, что там все решат за тебя, что от тебя ничего не зависит. Это позволило подавить любые проявления гражданской активности и консолидировать власть в невиданных масштабах.

Теперь же режим уже несколько месяцев занимается политической мобилизацией: наоборот, людям говорят, что от тебя зависит все, что страна в опасности, что нужно срочно брать в руки оружие и защищать Россию.

Итак, сначала людям говорили: от тебя ничего не зависит.

Теперь говорят: от тебя зависит судьба страны.

Такое переключение у большинства россиян сломало мозг. Но в меньшинстве все же произошло переключение. И теперь режим должен думать, что делать с переключившимися. Ибо для них режим выглядит слабым и коррумпированным, если не предателем.

Режим ускоренно подготавливает своих могильщиков.

Валерий Пекарь, Facebook

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