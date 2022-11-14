Жена политзаключенного Артема Анищука не вышла на свободу после 10 суток ареста 14.11.2022, 18:12

Артем Анищук

Ранее ее осудили за репост.

В понедельник у Ольги Анищук, жены политзаключенного Артема Анищука, закончились десять суток административного ареста. Но на свободу девушка не вышла. Вместо этого силовики опубликовали ее «покаянное» видео в одном из неофициальных телеграм-каналов ГУБОПиК, пишет «Зеркало».

За репост материала одного из независимых СМИ Ольга была осуждена в первый раз. Ее задержали 4 ноября и затем присудили 10 суток ареста.

Ольга Анищук — жена политзаключенного минчанина Артема Анищука. Он находится за решеткой уже больше двух лет. Мужчину задержали еще 29 сентября 2020 года как одного из фигурантов дела «о повреждении автомобиля жены милиционера» (несколько мужчин тогда обвинили в том, что они «прокололи шины, запенили монтажной пеной дверные проемы, залили краской кузов машины»). В феврале 2021-го Артему присудили 2 года лишения свободы. Уже летом 2022-го он должен был освободиться.

Однако, находясь в могилевской колонии, мужчина заявил о давлении со стороны администрации, избиениях и пытках. Против него возбудили уголовное дело о «неподчинении администрации» исправительного учреждения, а также еще одно дело об «оскорблении силовиков» за комментарии, оставленные еще до задержания. Артема перевели в тюрьму. В июле 2022-го над ним прошел новый суд. Судья Ксения Никифорова, сложив срок по первому приговору с новыми статьями, назначила ему новое наказание в виде трех лет лишения свободы, два года из которых он отбыл. То есть Анищуку осталось еще около года заключения.

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