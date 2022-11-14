Без отопления, света и горячей воды: как белорус переночевал в гостинице «Припять» 4 14.11.2022, 18:18

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От предоставляемых услуг мужчина был в шоке.

В конце октября мужчина приехал в командировку в Пинск. Он остановился в гостинице «Припять». От предоставляемых услуг мужчина был в шоке.

Как рассказал сайту «Медиа-Полесье» командированный белорус, при заселении у администратора не было наличных денег, чтобы дать сдачу, поэтому номер мужчина оплатил банковской картой. К слову, за номер на шестом этаже постоялец заплатил 60 рублей.

При заселении администратор не предупредила, что отопление в гостинице отсутствует. В номере было очень холодно и мужчина спустился к администратору за обогревателем. Как оказалось, обогревателей в гостинице нет. Так как деньги за номер списали с банковской карты, мужчина вернулся в номер в надежде принять горячий душ и выпить чаю. Но, когда он вернулся в номер, во всей гостинице выключился свет.

Администратор сообщила, что электрика они уже вызвали, и тот должен приехать в ближайшее время.

Мужчина вернулся обратно в номер, подсвечивая путь с фонариком на телефоне. Как оказалось, горячая вода в душе подаётся из бойлера, который в свою очередь работает от электричества.

Некоторое время постоялец ждал появления электричества. Около 22 часов он спустился к администратору узнать, когда же будет свет. Администратор сообщила, что электрик сегодня уже не приедет и предложил мужчине парафиновую свечу, чтобы зажечь в номере.

От свечи постоялец отказался, вернулся в номер и лёг спать в одежде. Утром свет так и не включили.

При выселении мужчине не предложили компенсацию за предоставленные услуги. По словам постояльца, данная гостиница вообще непригодна для проживания.

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