Несырьевые доходы бюджета РФ обвалились на 20% 14.11.2022, 18:40

3,666

Коллапс усиливается.

Вторая волна рецессии в экономике и массовая мобилизация, лишившая бизнес сотен тысяч рабочих рук, ударили по доходам российского бюджета, пишет The Moscow Times.

В октябре поступления в казну налогов, не связанных с добычей и экспортом нефти и газа, обвалились на 20% в годовом выражении, следует из данных Минфина РФ.

За месяц бюджет собрал 1,118 трлн рублей, что стало худшим результатом с июля. Месяцем ранее несырьевая экономика принесла в казну 1,445 трлн рублей, а в августе — 1,164 трлн.

Поступления НДС — ключевого налога, который зашит в стоимость всех товаров и обеспечивает каждый треть рубль в бюджете, — сократились на 8%, до 730,5 млрд рублей. Из этой суммы 489 млрд рублей принес внутренний НДС, а 241,5 млрд — НДС на ввозимые товары.

«Коллапс ненефтегазовых доходов усиливается», — констатируют аналитики MMI. Темпы спада сборов с несырьевого сектора стали вторыми по масштабам в этом году, и это, отмечает MMI, «отражает ухудшение экономической ситуации». По оценке ЦБ, в третьем квартале российский ВВП просел на 4% год к году, а четвертом спад может усилиться до 7,1% — антинрекорда с пандемии.

Несмотря на проблемы с НДС и налогом на прибыль, федеральный бюджет закрыл октябрь с профицитом. Собрав 2,4 триллиона рублей налогов правительство потратило 2,327 трлн рублей, что оставило в казне 73 млрд «лишних» рублей.

Чтобы покрыть все расходы, правительство правительство распечатало резервы «Газпрома», предписав ему выплатить 1,248 трлн рублей в виде надбавки к НДПИ.

Первый транш поступил в октябре, и поступления налога на добычу полезных ископаемых за газ взлетели на 1100% з по сравнению с предыдущим месяцем.

За один месяц бюджет получил рекордные 452,9 млрд рублей газовых — налогов, которую прежде собирал почти год (577,8 млрд рублей в 2021 году, 488,2 млрд рублей в 2020-м). Общие нефтегазовые доходы подскочили почти вдвое — 1,281 трлн рублей в октябре против 688,2 млрд в сентябре.

Но поток газовых рублей вскоре иссякнет: после отключения поставок европейским странам добыча «Газпрома» в октябре рухнула на треть, а экспорт в дальнее зарубежье — втрое. В декабре вступает в силу нефтяное эмбарго ЕС, которое может оставить неприкаянными 1,4 млн российских баррелей ежедневно.

Прогноз по бюджету на следующий год — мрачный, говорит Янис Клюге, экономист Германского института международных отношений и безопасности: разовый эффект от гигантских сырьевых доходов первых месяцев войны иссякнет, тогда как тратить придется больше. Одни только мобилизованные обойдутся казне в сумму от 900 млрд до 3 трлн рублей, оценивает директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Минфин заложил в бюджет-2023 дефицит в размере 3 трлн рублей. В реальности «дыра» может достичь 4-4,5 трлн, прогнозируют аналитики ВТБ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».