В Беларуси признали утечку кадров из сельского хозяйства 4 14.11.2022, 18:50

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Число занятых в сельском хозяйстве сократилось примерно в три раза.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Беларуси признали утечку кадров из сельского хозяйства.

Глава Минсельхозпрода Игорь Брыло отметил, что число занятых в сельском хозяйстве за годы независимости Беларуси сократилось примерно в три раза.

Глава Минсельхозпрода напомнил, что в Беларуси в первые годы независимости в агропромышленном комплексе работали более миллиона человек. По состоянию на 1 января 2022 года их уже менее 300 тысяч.

Вместе с тем, Брыло отметил, что необходимо сейчас думать про молодежь, которая учится в белорусских вузах.

- Надо прежде всего максимально заинтересовать ребят. Показать все лучшее, что есть в сельском хозяйстве, чтобы у них не складывалось впечатление: ай, там где-то грязь, какой-то беспорядок, - заявил Брыло.

Кроме того, Брыло сказал о существовании «аграрных» классов, которых всего более 500. Министр заметил, что после завершения образования в данных классах многие поступают на сельскохозяйственные специальности, однако часть молодых людей не едет на село или не задерживается там.

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