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Байден и Си Цзиньпин предупредили Путина о недопустимости ядерных угроз в адрес Украины

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  • 14.11.2022, 18:59
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Байден и Си Цзиньпин предупредили Путина о недопустимости ядерных угроз в адрес Украины

Президент США встретился с председателем КНР на полях саммита G20 в Индонезии.

Президент США Джо Байден встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита G20 в Индонезии. Они высказались против пременения ядерного оружия в Украине, говорится в сообщении Белого дома.

«Президент Байден поднял вопрос о жестокой войне России против Украины и о безответственных угрозах применения ядерного оружия со стороны России. Президент Байден и председатель Си согласились, что ядерную войну нельзя начинать и нельзя выиграть, и подчеркнули свое несогласие с применением ядерного оружия в Украине», — говорится в заявлении Белого дома.

Однако китайский МИД в своем сообщении напрямую не упоминает, что лидеры обсуждали ядерную угрозу. Китай «крайне обеспокоен текущей ситуацией в Украине» и «всегда стоял на стороне мира и будет продолжать поощрять мирные переговоры, говорится в заявлении МИДа Китая.

КНР выступает за возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной, а также надеется, что США и ЕС будут вести всесторонний диалог с Россией, сказал Си Байдену.

Мировые лидеры всерьез обсуждают возможность применения Россией ядерной бомбы после угрозы Владимира Путина. Объявляя в России мобилизацию в сентябре, он упомянул, что готов использовать все имеющиеся средства» для сохранения контроля над оккупированными территориями Украины.

Кроме войны в Украине, Байден и Си обсудили взаимоотношения Китая и США. Страны продолжают конкурировать, но это соперничество не должно перерасти в противостояние, сказал Байден. Страны должны ответственно относиться к конкуренции, а их отношения должны оставаться открытыми. Помимо этого, США и Китаю необходимо совместно решать глобальные проблемы, такие как изменение климата, продовольственный кризис и другие.

Байден также предупредил Си, что позиция Вашингтона по Тайваню остается неизменной. КНР считает остров своей территорией и неоднократно высказывался о его присоединении. Байден высказался против «все более агрессивных действий» КНР в отношении Тайваня. По мнению американского президента, такая политика Китая подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Стороны договорились, что госсекретарь США Энтони Блинкен вскоре посетит Пекин. Разговор Байдена и Си длился больше трех часов.

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