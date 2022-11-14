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Правозащитницу Насту Лойко вновь осудили на 15 суток

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  • 14.11.2022, 19:04
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Правозащитницу Насту Лойко вновь осудили на 15 суток
Наста Лойко

В суде она заявила о пытках.

В суде Первомайского района рассмотрели административное дело правозащитницы Насты Лойко. Ее признали виновной в мелком хулиганстве и четвертый раз за эту осень отправили под арест на 15 суток, пишет телеграм-канал humanconstanta.

Дело рассматривала судья Лейковская Анастасия Михайловна. Насту обвинили в том, что она «находясь в каб. 112 (по адресу Белинского, 10 [РУВД Первомайского района) кричала и размахивала руками, вела себя агрессивно и вызывающе; на сделанные замечание не реагировала, чем нарушила общественный порядок проявив явное неуважение к обществу».

На суде Наста заявила, что за время отбывания последних 15 суток, ее дважды отводили на разговоры с сотрудниками ГУБОПиКа, где один раз ее ударили электрошокером, а 11 ноября один из сотрудников ЦИПа вывел ее во внутренний дворик и оставил без верхней одежды на восемь часов. Наста сильно заболела.

Ни одно из ходатайств Насты и ее адвоката не были удовлетворены.

«За все это время на Окрестина удалось передать лекарства, однако есть информация, что лекарства так и не дошли до Насты. Она по прежнему находится в заключении без теплых вещей и средств личной гигиены», — пишет телеграм-канал «Гуманизм, вашу мать!».

Напомним, Наста была задержана 28 октября в Минске. По утверждению ГУБОПиК, против Насты Лойко возбуждено уголовное дело по статье 361−4 УК (Содействии экстремистской деятельности) — якобы из-за интервью одному из независимых СМИ. В сентябре ее дважды отправляли на 15 суток в изолятор временного содержания.

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