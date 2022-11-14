В Европе ожидают аномально теплую зиму 6 14.11.2022, 19:10

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Это позволит избежать дефицита природного газа.

По прогнозу входящей в структуру ЕС Службы мониторинга за изменением климата Copernicus, Европу ожидает аномально теплая зима. В ближайшие месяцы в регионах вдоль побережий Балтийского, Средиземного и Северного морей будут фиксироваться температуры, превышающие средние исторические значения, указывается в опубликованном в воскресенье, 14 ноября, сезонном прогнозе службы Copernicus.

Ученые оценивают в 50-60 процентов вероятность того, что температура будет значительно выше исторических норм на территории Великобритании, Центральной и Южной Европы. Высокие температуры помогут предотвратить дефицит природного газа и снизить спрос на него после роста цен до рекордных значений на фоне войны России против Украины, отмечает Bloomberg.

Модель Copernicus объединяет данные ученых из Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. Служба ЕС использует большой объем данных со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру для своих ежемесячных и сезонных прогнозов.

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