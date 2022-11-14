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Украинские полярники установили на станции «Академик Вернадский» указатели на Херсон и на Бучу

  • 14.11.2022, 19:23
Украинские полярники установили на станции «Академик Вернадский» указатели на Херсон и на Бучу

В ближайшее время на столб добавят названия других городов, которые противостояли агрессии РФ.

Украинские полярники установили на антарктической станции «Академик Вернадский» указатели на Херсон и на Бучу. Об этом 14 октября в Facebook сообщил Национальный антарктический научный центр.

Указатель на Херсон окрашен в цвета украинского флага с изображением арбуза и отображает расстояние до освобожденного города – 14 900 км.

Табличку разместили на специальном столбе возле станции, где установлены аналогичные указатели с названиями населенных пунктов, откуда родом украинские полярники или которые имеют для них символическое значение. В частности, это Киев, Черкассы, Харьков, Винница, аргентинский порт Усвая, соседняя станция «Розера» и так далее. Среди последних установленных указателей – в апреле этого года, во время первого рейса украинского исследовательского судна «Ноосфера» на «Вернадский» – моряки ледокола добавили табличку с названием родного для них Измаила.

Вместе с Херсоном участники экспедиции установили также указатель с еще одним городом-героем Украины – Бучей.

«В ближайшее время зимовщики планируют добавить названия других городов, которые смело противостояли российскому нашествию. Прежде всего, это Мариуполь. Кроме того, некоторые указатели будут обновлены. К примеру, Кировоград декоммунизируют и переименуют в Кропивницкий, а Винницу и Одессу напишут в украинской транслитерации», – говорится в сообщении.

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