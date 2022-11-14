закрыть
14 ноября 2022, понедельник, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Байден: США не будут участвовать в переговорах по Украине без Украины

  • 14.11.2022, 19:30
  • 1,542
Байден: США не будут участвовать в переговорах по Украине без Украины
Джо Байден

Решение о переговорах будет принимать Украина.

Соединенные Штаты не собираются вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

«Я ясно дал понять, что мы продолжим предоставлять возможность украинскому народу защищать себя — и мы не собираемся вступать в какие-либо переговоры. В Украине нет ничего без Украины, это решение (о мирных переговорах – ред.) должна принять Украина», - отметил президент США.

Байден также прокомментировал контрнаступление ВСУ на южном направлении.

«Это была значимая победа для Украины, и мне не остается ничего, кроме как аплодировать мужеству, решительности и дееспособности украинского народа и украинских военных. Я имею в виду, они действительно были потрясающими», - добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко