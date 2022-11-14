Байден: США не будут участвовать в переговорах по Украине без Украины 14.11.2022, 19:30

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Джо Байден

Решение о переговорах будет принимать Украина.

Соединенные Штаты не собираются вступать в какие-либо мирные переговоры с Россией по Украине без соответствующего решения самой страны.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

«Я ясно дал понять, что мы продолжим предоставлять возможность украинскому народу защищать себя — и мы не собираемся вступать в какие-либо переговоры. В Украине нет ничего без Украины, это решение (о мирных переговорах – ред.) должна принять Украина», - отметил президент США.

Байден также прокомментировал контрнаступление ВСУ на южном направлении.

«Это была значимая победа для Украины, и мне не остается ничего, кроме как аплодировать мужеству, решительности и дееспособности украинского народа и украинских военных. Я имею в виду, они действительно были потрясающими», - добавил он.

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