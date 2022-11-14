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Лукашенко упразднил Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС

  • 14.11.2022, 19:38
Лукашенко упразднил Департамент по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС

Он был создан в 2006 году.

Александр Лукашенко 14 ноября подписал указ, который упраздняет Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, пишет его пресс-служба.

Задачи и функции департамента и его структурных подразделений передаются Госатомнадзору МЧС, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды, концерну «Беллегпром», Гомельскому и Могилевскому облисполкомам.

Указом также утверждаются новые редакции положений о МЧС и его департаментах.

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС был структурным подразделением МЧС с правами юрлица. Он был создан в 2006 году после реорганизации Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совмине Беларуси.

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