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Как выглядят желтые бирки, которые вешают политическим в колониях Беларуси

  • 14.11.2022, 19:55
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Как выглядят желтые бирки, которые вешают политическим в колониях Беларуси

Фашизм в центре Европы.

На государственном телеканале «Брест» вышел видеосюжет, где показали одного из политзаключенных, задержанного в первые дни войны в Украине. В кадре можно увидеть, как выглядит форма политических.

30-летний физик из Минска Денис Сасункевич до заключения работал в государственном учреждении, пишет «Вясна». Задержали его 25 марта.

Известно, что 28 февраля в центре Минска парень увидел военную технику с обозначением на корпусе V, сфотографировал ее и отправил в один из протестных телеграм-каналов.

Против Сасункевича возбудили уголовное дело по ст. 361-4 Уголовного кодекса — содействие экстремистской деятельности. Рассмотрение его дела состоялось 4 июля в Минском городском суде. Судья Светлана Черепанова приговорила парня к двум годам колонии в условиях общего режима.

Политзаключенный отбывает наказание в Ивацевичской исправительной колонии № 22, известной как «Волчьи норы».

Желтая бирка — отметка, которую придумали в местах лишения свободы для осужденных по политическим статьям.

Для узников создают невыносимые условия и на сутках в ИВС. В отделениях милиции, изоляторах и судах их называют «контрольными». Буква «К» ставится и на некоторых документах задержанных. Это кодовое слово дает понять сотрудникам системы, как решать судьбу человека.

Как известно, «желтую звезду» должны были носить евреи на подконтрольной фашистами Германии территории в период Холокоста.

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