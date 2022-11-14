закрыть
14 ноября 2022, понедельник, 20:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Польша изъяла долю «Газпрома» в EuRoPol Gaz

1
  • 14.11.2022, 20:02
Польша изъяла долю «Газпрома» в EuRoPol Gaz

В отношении ПАО «Газпром» введено временное принудительное управление.

Польша изымает долю «Газпрома» в компании EuRoPol Gaz, владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа», сообщает Rzeczpospolita.

Решение было принято министром развития и технологий Вальдемаром Будой по представлению Агентства внутренней безопасности и вступает в силу немедленно, пишет издание. В отношении ПАО «Газпром» введено временное принудительное управление. Главой временной администрации назначен юрист Радослав Квасьницки.

«Газпром» владеет 48% акций в EuRoPol Gaz, еще 48% принадлежит польской компании PGNiG и 4% – компании Gas Trading (группа PKN Orlen).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашистам выбили последние зубы  
Лукашистам выбили последние зубы   Артем Черников
Королевский подарок полка Калиновского
Королевский подарок полка Калиновского Ирина Халип
Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко