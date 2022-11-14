Польша изъяла долю «Газпрома» в EuRoPol Gaz

Польша изъяла долю «Газпрома» в EuRoPol Gaz1
- 14.11.2022, 20:02
В отношении ПАО «Газпром» введено временное принудительное управление.
Польша изымает долю «Газпрома» в компании EuRoPol Gaz, владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа», сообщает Rzeczpospolita.
Решение было принято министром развития и технологий Вальдемаром Будой по представлению Агентства внутренней безопасности и вступает в силу немедленно, пишет издание. В отношении ПАО «Газпром» введено временное принудительное управление. Главой временной администрации назначен юрист Радослав Квасьницки.
«Газпром» владеет 48% акций в EuRoPol Gaz, еще 48% принадлежит польской компании PGNiG и 4% – компании Gas Trading (группа PKN Orlen).