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Россияне во время оккупации Херсонщины убили и повесили краснокнижных хомяков

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  • 14.11.2022, 20:27
  • 6,702
Россияне во время оккупации Херсонщины убили и повесили краснокнижных хомяков

Фото.

Российские захватчики во время оккупации Херсона убили краснокнижных хомяков.

Об этом сообщает Украинская Природоохранная Группа.

«Один из повешенных на фото грызунов - краснокнижный серый хомячок. До 2021 года наш коллега Михаил Русин занимался сохранением серого хомячка в Херсонской и Запорожской областях... Недавно он получил фото из оставленной россиянами позиции где-то в Херсонской области», - говорится в сообщении.

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