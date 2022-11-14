Россияне во время оккупации Херсонщины убили и повесили краснокнижных хомяков 12 14.11.2022, 20:27

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Фото.

Российские захватчики во время оккупации Херсона убили краснокнижных хомяков.

Об этом сообщает Украинская Природоохранная Группа.

«Один из повешенных на фото грызунов - краснокнижный серый хомячок. До 2021 года наш коллега Михаил Русин занимался сохранением серого хомячка в Херсонской и Запорожской областях... Недавно он получил фото из оставленной россиянами позиции где-то в Херсонской области», - говорится в сообщении.

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