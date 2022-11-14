Греко-католический священник Игорь Кондратьев вышел на свободу 14.11.2022, 20:36

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Игорь Кондратьев

Он был задержан 2 ноября.

Задержан 2 ноября настоятель греко-католического прихода св. братьев Андрея и Петра в Бресте Игорь Кондратьев отбыл 12 суток административного ареста и вышел на свободу, сообщает «Хрысціянская візія».

Как сообщает телеграм-канал греко-католиков Беларуси, священник сразу после выхода из изолятора отслужил литургию.

Задержанный вместе с Кондратьевым редактор газеты «Царква» Игорь Барановский продолжает отбывать административный арест. Ему присудили 15 суток.

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