Греко-католический священник Игорь Кондратьев вышел на свободу
- 14.11.2022, 20:36
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Он был задержан 2 ноября.
Задержан 2 ноября настоятель греко-католического прихода св. братьев Андрея и Петра в Бресте Игорь Кондратьев отбыл 12 суток административного ареста и вышел на свободу, сообщает «Хрысціянская візія».
Как сообщает телеграм-канал греко-католиков Беларуси, священник сразу после выхода из изолятора отслужил литургию.
Задержанный вместе с Кондратьевым редактор газеты «Царква» Игорь Барановский продолжает отбывать административный арест. Ему присудили 15 суток.