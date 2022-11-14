ВСУ нанесли удар по пункту управления оккупантов в Горловке
- 14.11.2022, 20:42
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Уничтожены семь грузовых автомобилей и две пушки МТ-12 «Рапира».
Украинские военные нанесли удар по пункту управления одного из подразделений оккупационных войск в городе Горловка Донецкой области, сообщает Генштаб ВСУ.
«В результате удара уничтожены семь грузовых автомобилей и две пушки МТ-12 «Рапира». Также 15 захватчиков ранены и повреждены три МТ-ЛБ. Информация о погибших оккупантах уточняется», - говорится в сообщении.
Ракетные войска также обстреляли еще два пункта управления оккупантов, семь районов сосредоточения живой силы и военной техники РФ.
Вчера ВСУ ликвидировали 510 российских военных. После этого общее количество потерь армии врага среди личного состава возросло до 81 370 «двухсотых».